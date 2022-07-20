Армія РФ обстріляла Харків із "Ураганів": снаряд поцілив у зупинку, є загиблі (фото)
Унаслідок обстрілу Київського району помер 13-річний хлопчик, його 15-річну сестру поранено. Постраждали будівлі мечеті, фітнес-центру та житлові будинки.
Російські військові вранці 20 липня обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), загинули 3 людей. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Серед загиблих — 13-річний хлопчик, його 15-річна сестра зазнала поранень. Госпіталізовано 72-річну жінку. Люди чекали на зупинці громадський транспорт, наголосив глава ОВА.
У Харківській обласній прокуратурі пізніше додали, що серед загиблих було подружжя — 69-річний чоловік і 68-річна жінка.
За даними слідства, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район попередньо з РСЗВ "Ураган".
"Слідчі, криміналісти, вибухотехніки на місці. Встановлюють особи загиблих, оглядають місця події та реєструють факт обстрілу з боку Росії", — зазначив у Facebook начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Обстріл Салтівського району — снаряд пошкодив мечеть і зал RDX
Міський голова Ігор Терехов в ефірі єдиного телемарафону уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю мечеті. На фотографіях із місця обстрілу видно вибиті вікна у фітнес-центрі RDX і житлових будинках, розташованих біля зупинки транспорту.
"Російські агресори абсолютно без розбору обстрілюють Харків — мирні житлові мікрорайони, гинуть цивільні", — констатував він.
Місцеві Telegram-канали пишуть про прильоти снарядів на парковку біля супермаркету "Караван". Тут обійшлося без жертв.
Нагадаємо, що ЗС РФ удень 11 липня обстріляли приватні будинки та цивільну інфраструктуру в Харкові. Уламки потрапили в торговий центр "Французький бульвар".
Уночі цього ж дня російська ракета поцілила в 6-поверховий житловий будинок у центрі Харкова. Тоді з Бєлгорода випустили до 5 ракет, дві впали на кордоні з Україною.
Уранці 9 липня армія РФ вдарила ракетою по центру Харкова, кілька людей отримали поранення.