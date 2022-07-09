Війська РФ обстріляли Харків: ракета влучила в центр міста (фото)
Вибухова хвиля пошкодила будівлі поряд із вулицею Площа Конституції. Трьох цивільних, зокрема дитину, госпіталізували з пораненнями.
Російська армія завдала ракетного удару по одному із житлових районів Харкова, поранень зазнали кілька людей. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"На місці працюють усі служби. Шановні харків'яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачено, намагаючись залякати мирне населення", — наголосив глава ОВА.
Пізніше Синєгубов уточнив, що трьох цивільних, зокрема дитину, госпіталізували. Ще 4 постраждалим медики надали допомогу на місці.
За інформацією начальника слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, російські війська обстріляли центр міста приблизно о 10:00.
Приліт у Харкові — по центру міста розкидана цегла та шматки металу
Після влучення ракети почалася пожежа. Місцеві Telegram-канали публікують фото наслідків обстрілу поряд із вулицею Площа Конституції у центральній частині міста.
Очевидці повідомляли про запуск ракет із російського Бєлгорода.
"Наслідки вибухової хвилі в центрі Харкова. І це через кілька вулиць від місця вибуху. Удар був такої сили, що на вулиці Площа Конституції розкидано цеглу та шматки металу", — зазначили користувачі.
Нагадаємо, що 7 липня російські загарбники вдарили з РСЗВ по спальному району Харкова. Прильоти були по Салтівці та Немишлі.
У ніч на 6 липня ЗС РФ завдали серії ракетних ударів по Харкову та зруйнували корпус вищого навчального закладу.
Голова Харківської ОВА раніше говорив, що 99% обстрілів по Харкову ведеться з реактивної артилерії. Ворог використовує "Смерчі" та "Урагани", які мають дальність орієнтовно 40 км.