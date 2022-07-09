Війська РФ обстріляли Харків: ракета влучила в центр міста (фото)

Вибухова хвиля пошкодила будівлі поряд із вулицею Площа Конституції. Трьох цивільних, зокрема дитину, госпіталізували з пораненнями.

Російська армія завдала ракетного удару по одному із житлових районів Харкова, поранень зазнали кілька людей. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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"На місці працюють усі служби. Шановні харків'яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачено, намагаючись залякати мирне населення", — наголосив глава ОВА.

Пізніше Синєгубов уточнив, що трьох цивільних, зокрема дитину, госпіталізували. Ще 4 постраждалим медики надали допомогу на місці.

За інформацією начальника слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, російські війська обстріляли центр міста приблизно о 10:00.

Приліт у Харкові — по центру міста розкидана цегла та шматки металу

Після влучення ракети почалася пожежа. Місцеві Telegram-канали публікують фото наслідків обстрілу поряд із вулицею Площа Конституції у центральній частині міста.

Очевидці повідомляли про запуск ракет із російського Бєлгорода.

"Наслідки вибухової хвилі в центрі Харкова. І це через кілька вулиць від місця вибуху. Удар був такої сили, що на вулиці Площа Конституції розкидано цеглу та шматки металу", — зазначили користувачі.

Нагадаємо, що 7 липня російські загарбники вдарили з РСЗВ по спальному району Харкова. Прильоти були по Салтівці та Немишлі.

У ніч на 6 липня ЗС РФ завдали серії ракетних ударів по Харкову та зруйнували корпус вищого навчального закладу.

Голова Харківської ОВА раніше говорив, що 99% обстрілів по Харкову ведеться з реактивної артилерії. Ворог використовує "Смерчі" та "Урагани", які мають дальність орієнтовно 40 км.