Бачать, що люди повертаються: у Харківській ОВА пояснили активні обстріли РФ міста

За словами Синєгубова, 99% усіх обстрілів у Харкові ведеться з реактивної артилерії — "Урагану" та "Смерча". Мета — терор місцевого населення.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що війська РФ обстрілюють місто з реактивної артилерії. Про це повідомляється в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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За словами Синєгубова, 99% обстрілів у Харкові ворог веде з реактивної артилерії, причому не з "Градів", а зі "Смерча" й "Урагану", які мають дальність орієнтовно в 40 км. Цього достатньо, щоб обстрілювати Харків як із тимчасово захоплених територій, так і з території РФ. Країна-агресор бачить, що люди продовжують активно повертатися в місто.

"Тому вони хочуть постійно тримати людей у напрузі. І тому противник б'є по дитячих садках, лікарнях", — стверджує глава ОВА.

При цьому ЗС РФ обстрілюють не військові об'єкти. Цілями стають установи, які забезпечують життєдіяльність міст в області та в самому обласному центрі:

критична інфраструктура

газопровід

електромережі

водопроводи

теплові електростанції

"Перша мета ворога — терор місцевого населення, щоб сіяти паніку, і, напевно, підірвати віру в нашу перемогу", — вважає Синєгубов.

Нині ЗС РФ обстрілюють Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський і Харківський райони, що говорить про те, що ворог не має наміру добровільно відступати з Харківщини. Крім того, російські війська намагаються прорвати українську оборону.

Нагадаємо, за словами Синєгубова, ЗСУ не відступили від звільнених у травні територій Харківської області.

23 червня Олег Синєгубов розповів, що евакуюватися з Харкова передчасно. За його словами, ситуація в області контрольована, а ЗС РФ не просувається на її території.