Видят, что люди возвращаются: в Харьковской ОВА объяснили активные обстрелы РФ по городу

По словам Синегубова, 99% всех обстрелов по Харькову ведется из реактивной артиллерии — "Ураган" и "Смерч". Цель — террор местного населения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что войска РФ обстреливают город из реактивной артиллерии. Об этом сообщается в интервью для "РБК-Украина".

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По словам Синегубова, 99% обстрелов по Харькову враг ведет из реактивной артиллерии, при чем не "Град", а "Смерч" и "Ураган", которые имеют дальность ориентировочно в 40 км. Этого достаточно, чтобы обстреливать Харьков как с временно захваченных территорий, так и с территории РФ. Страна-агрессор видит, что люди продолжают активно возвращаться в город.

"Поэтому они хотят постоянно держать людей в напряжении. И поэтому противник бьет по детским садикам, по больницам", — утверждает глава ОВА.

При этом ВС РФ обстреливают не военные объекты. Целями становятся учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность городов в области и в самом областном центре:

критическую инфраструктуру

газопровод

электросети

водопроводы

тепловые электростанции

"Первая цель врага — террор местного населения, чтобы сеять панику, и наверняка, подорвать веру в нашу победу", — считает Синегубов.

Ныне ВС РФ обстреливают Богодуховский, Изюмский, Чугуевский и Харьковский районы, что говорит о том, что враг не собирается добровольно отступать из Харьковщины. Более того российские войска пытаются прорвать украинскую оборону.

Напомним, по словам Синегубова, ВСУ не отступили от освобожденных в мае территорий Харьковской области.

23 июня Олег Синегубов рассказал, что эвакуироваться из Харькова преждевременно. По его словам, ситуация в области контролируема, а ВС РФ не продвигаются на ее территории.