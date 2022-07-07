Війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових районах Харкова (фото)

Щонайменше 3 особи постраждали від ворожих обстрілів. Очевидці говорять про прильоти по Салтівці та Немишлі, над містом піднялися кілька стовпів диму.

Російські окупанти обстріляли один зі спальних районів Харкова. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, ЗС РФ вдарили реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), від російських обстрілів постраждали 3 особи.

"Просимо мешканців Харкова бути максимально обережними, без потреби не знаходитесь на вулицях міста. Ворог б'є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", — зазначив голова ОВА.

Рятувальники, медики та правоохоронці виїхали на місця прильотів.

"Схоже на роботу "Ураганів" — як обстрілювали Харків

Очевидці помітили кілька пожеж після обстрілу Харкова — над містом бачили щонайменше 3 стовпи диму. Відомо, що горів приватний будинок.

"По Салтівці та Немишлі багато прильотів, схоже на роботу "Ураганів". Як завжди, прилітало абияк", — пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня загарбники кілька разів ударили ракетами по Харкову. Снаряд зруйнував корпус вищого навчального закладу, сторож загинув.

Синєгубов раніше говорив, що військове командування РФ не залишило бажання захопити Харків і Харківську область. Але поки такого військового ресурсу у ворога немає.