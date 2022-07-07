Войска РФ ударили из РСЗО по жилым районам Харькова (фото)

Минимум 3 человека пострадали от вражеских обстрелов. Очевидцы говорят о прилетах по Салтовке и Немышле, над городом поднялись несколько столбов дыма.

Российские оккупанты обстреляли один из спальных районов Харькова. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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По предварительной информации, ВС РФ ударили реактивными системами залпового огня (РСЗО), от российских обстрелов пострадали 3 человека.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", – отметил глава ОВА.

Cпасатели, медики и правоохранители выехали на места прилетов.

"Похоже на работу "Ураганов" – как обстреливали Харьков

Очевидцы заметили несколько пожаров после обстрела Харькова – над городом видели минимум 3 столба дыма. Известно, что горел частный дом.

"По Салтовке и Немышле много прилетов, похоже на работу "Ураганов". Как всегда, прилетало куда попало", – пишут в местных Telegram-каналах.

Напомним, что в ночь на 6 июля захватчики несколько раз ударили ракетами по Харькову. Снаряд разрушил корпус высшего учебного заведения, сторож погиб.

Синегубов ранее говорил, что военное командование РФ не избавилось от желания захватить Харьков и Харьковскую область. Но пока такого военного ресурса у врага нет