Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из университетов Харькова (фото)
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, агрессор наносил удары по трем районам Харькова — Новобаварскому, Киевскому и Основянскому.
В ночь на 6 июля войска РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову. В результате был разрушен корпус высшего учебного заведения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ночью враг обстрелял территорию Новобаварского, Киевского и Основянском районов Харькова. По данным ОВА, на территории Основянского района ракета попала по открытой территории. В Новобаварском ракета попала в админздание, в результате чего обрушилось часть помещения.
В Киевском районе из-за удара было уничтожено здание высшего учебного заведения. В результате удара в центральном корпусе обрушились три этажа. Погиб 40-летний сторож.
"Пока российская "армия" уничтожает учебные заведения, жилые здания и поля с урожаем – наши защитники удерживают позиции. Наступательные операции РФ – безуспешны", — подчеркнул Синегубов.
Областная прокуратура ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством — часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем материалы дела будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, по словам Синегубова, ВС РФ обстреливают Харьков из-за возвращения в город местных жителей. Цель ударов — террор местного населения.
Ранее сообщалось, что оккупированной Балаклеей руководит участник "Україна має талант" Сергей Агарков.