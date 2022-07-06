Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из университетов Харькова (фото)

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, агрессор наносил удары по трем районам Харькова — Новобаварскому, Киевскому и Основянскому.

В ночь на 6 июля войска РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову. В результате был разрушен корпус высшего учебного заведения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Ночью враг обстрелял территорию Новобаварского, Киевского и Основянском районов Харькова. По данным ОВА, на территории Основянского района ракета попала по открытой территории. В Новобаварском ракета попала в админздание, в результате чего обрушилось часть помещения.

[ + – ] Воронка от ракеты

В Киевском районе из-за удара было уничтожено здание высшего учебного заведения. В результате удара в центральном корпусе обрушились три этажа. Погиб 40-летний сторож.

[ + – ] Обрушение корпуса ВНЗ

"Пока российская "армия" уничтожает учебные заведения, жилые здания и поля с урожаем – наши защитники удерживают позиции. Наступательные операции РФ – безуспешны", — подчеркнул Синегубов.

[ + – ] Результат удара ВС РФ

Областная прокуратура ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством — часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем материалы дела будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, по словам Синегубова, ВС РФ обстреливают Харьков из-за возвращения в город местных жителей. Цель ударов — террор местного населения.

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