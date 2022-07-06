Війська РФ завдали ракетного удару по одному з університетів Харкова (фото)

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, агресор завдав ударів по трьох районах Харкова — Новобаварському, Київському та Основ'янському.

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали серію ракетних ударів по Харкову. Внаслідок цього зруйновано корпус вищого навчального закладу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вночі ворог обстріляв територію Новобаварського, Київського та Основ'янського районів Харкова. За даними ОВА, на території Основ'янського району ракета вдарила по відкритій території. У Новобаварському ракета влучила в адмінбудівлю, внаслідок чого впала частина приміщення.

[ + – ] Вирва від ракети

У Київському районі через удар знищено будівлю вищого навчального закладу. Внаслідок удару в центральному корпусі звалилися три поверхи. Загинув 40-річний сторож.

[ + – ] Обвалення корпусу ЗВО

"Поки російська "армія" знищує навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм — наші захисники утримують позиції. Наступальні операції РФ — безуспішні", — наголосив Синєгубов.

[ + – ] Результат удару ЗС РФ

Обласна прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни разом з умисним вбивством — частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Надалі матеріали справи передадуть до Управління СБУ у Харківській області.

Нагадаємо, за словами Синєгубова, ЗС РФ обстрілюють Харків через повернення до міста місцевих жителів. Мета ударів — терор місцевого населення.

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