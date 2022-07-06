Війська РФ завдали ракетного удару по одному з університетів Харкова (фото)
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, агресор завдав ударів по трьох районах Харкова — Новобаварському, Київському та Основ'янському.
У ніч проти 6 липня війська РФ завдали серію ракетних ударів по Харкову. Внаслідок цього зруйновано корпус вищого навчального закладу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вночі ворог обстріляв територію Новобаварського, Київського та Основ'янського районів Харкова. За даними ОВА, на території Основ'янського району ракета вдарила по відкритій території. У Новобаварському ракета влучила в адмінбудівлю, внаслідок чого впала частина приміщення.
У Київському районі через удар знищено будівлю вищого навчального закладу. Внаслідок удару в центральному корпусі звалилися три поверхи. Загинув 40-річний сторож.
"Поки російська "армія" знищує навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм — наші захисники утримують позиції. Наступальні операції РФ — безуспішні", — наголосив Синєгубов.
Обласна прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни разом з умисним вбивством — частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Надалі матеріали справи передадуть до Управління СБУ у Харківській області.
Нагадаємо, за словами Синєгубова, ЗС РФ обстрілюють Харків через повернення до міста місцевих жителів. Мета ударів — терор місцевого населення.
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