Войска РФ обстреляли Харьков: ракета попала в центр города (фото)

Взрывная волна повредила здания рядом с улицей Площадь Конституции. Трех гражданских, в том числе ребенка, госпитализировали с ранениями.

Российская армия нанесла ракетный удар по одному из жилых районов Харькова, ранения получили несколько человек. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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"На месте работают все службы. Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул глава ОВА.

Позже Синегубов уточнил, что троих гражданских, в том числе ребенка, госпитализировали. Еще 4 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

По информации начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, российские войска обстреляли центр города около 10:00.

Прилет в Харькове – по центру города разбросаны кирпичи и куски металла

После попадания ракеты начался пожар. Местные Telegram-каналы публикуют фото последствий обстрела рядом с улицей Площадь Конституции в центральной части города.

Очевидцы сообщали о запуске ракет из российского Белгорода.

"Последствия взрывной волны в центре Харькова. И это через несколько улиц от места взрыва. Удар был такой силы, что на улице Площадь Конституции разбросаны кирпичи и куски металла", – отметили пользователи.

Напомним, что 7 июля российские захватчики ударили из РСЗО по спальному району Харькова. Прилеты были по Салтовке и Немышле.

В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову и разрушили корпус высшего учебного заведения.

Глава Харьковской ОВА ранее говорил, что 99% обстрелов по Харькову ведется из реактивной артиллерии. Враг использует "Смерчи" и "Ураганы", которые имеют дальность ориентировочно в 40 км.