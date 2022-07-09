Войска РФ обстреляли Харьков: ракета попала в центр города (фото)
Взрывная волна повредила здания рядом с улицей Площадь Конституции. Трех гражданских, в том числе ребенка, госпитализировали с ранениями.
Российская армия нанесла ракетный удар по одному из жилых районов Харькова, ранения получили несколько человек. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"На месте работают все службы. Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул глава ОВА.
Позже Синегубов уточнил, что троих гражданских, в том числе ребенка, госпитализировали. Еще 4 пострадавшим медики оказали помощь на месте.
По информации начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, российские войска обстреляли центр города около 10:00.
Прилет в Харькове – по центру города разбросаны кирпичи и куски металла
После попадания ракеты начался пожар. Местные Telegram-каналы публикуют фото последствий обстрела рядом с улицей Площадь Конституции в центральной части города.
Очевидцы сообщали о запуске ракет из российского Белгорода.
"Последствия взрывной волны в центре Харькова. И это через несколько улиц от места взрыва. Удар был такой силы, что на улице Площадь Конституции разбросаны кирпичи и куски металла", – отметили пользователи.
Напомним, что 7 июля российские захватчики ударили из РСЗО по спальному району Харькова. Прилеты были по Салтовке и Немышле.
В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову и разрушили корпус высшего учебного заведения.
Глава Харьковской ОВА ранее говорил, что 99% обстрелов по Харькову ведется из реактивной артиллерии. Враг использует "Смерчи" и "Ураганы", которые имеют дальность ориентировочно в 40 км.