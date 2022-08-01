Ускоренные поставки оружия: США передадут военную помощь Украине на $550 млн

США поставят ВСУ 75 тыс. боеприпасов, также известно о дополнительных ракетах для HIMARS. Но их количество не разглашается. Эти поставки могут начаться в течение нескольких дней или даже часов.

В понедельник, 1 августа, Пентагон анонсировал новый пакет ускоренных поставок вооружений Украине, который оценивается в 550 млн долларов. Текст меморандума, подписанного президентом США Джо Байденом, опубликован на сайте Белого Дома.

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Эти поставки идут из запасов американской армии. По информации журналистов, предусмотрено, что ВСУ получат 75 тыс. снарядов, также известно, что Украине передадут дополнительные боеприпасы для мобильных систем HIMARS, но об их количестве не сообщается.

Что получит Украина в новом пакете военной помощи?

70 тыс. боеприпасов;

дополнительные снаряды для HIMARS.

Администрация президента Байдена выделила военную помощь Украине на общую сумму 8,8 млрд долларов, а если считать с 2014 года, то Украина получила вооружений от США уже на 10 млрд.

Ускоренные поставки американского оружия Украине

Это уже 17-й так называемый "дроудаун" президента Джо Байдена Украине, начиная с августа 2021 года. В рамках специальных полномочий, в условиях кризиса или непредвиденных обстоятельств американский президент может распорядиться о поставках вооружений со складов Минобороны США зарубежным странам или международным организациям. Эти ускоренные поставки могут начаться в течение нескольких дней или даже часов.

Таким образом США и прежде поставляли оружие своим союзникам и партнерам по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получили длиннорукий собрата HIMARS из Германии. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, теперь у Украины три подобных реактивных системы залпового огня системы: HIMARS, M270 и немецкая система MARS II.