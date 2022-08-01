Прискорені постачання зброї: США передадуть військову допомогу Україні на $550 млн

США поставлять ЗСУ 75 тис. боєприпасів, також відомо про додаткові ракети для HIMARS. Але їхня кількість не розголошується. Ці поставки можуть розпочатися протягом кількох днів або навіть годин.

У понеділок, 1 серпня, Пентагон анонсував новий пакет прискорених постачань озброєнь Україні, який оцінюється в 550 млн. доларів. Текст меморандуму, підписаного президентом США Джо Байденом, опубліковано на сайті Білого дому.

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Ці постачання йдуть із запасів американської армії. Передбачено, що ЗСУ отримають 75 тис. снарядів, також відомо про те, що Україні передадуть додаткові боєприпаси для мобільних систем HIMARS, але їх кількість не повідомляється.

Що отримає Україна у новому пакеті військової допомоги?

70 тис. боєприпасів;

додаткові снаряди HIMARS.

Адміністрація президента Байдена виділила військову допомогу Україні на загальну суму 8,8 млрд. доларів, а якщо рахувати з 2014 року, то Україна отримала озброєнь від США вже на 10 млрд. доларів.

Прискорені постачання американської зброї Україні

Це вже 17-й так званий "дроудаун" президента Джо Байдена України, починаючи із серпня 2021 року. У межах спеціальних повноважень, в умовах кризи чи непередбачених обставин американський президент може розпорядитися про постачання озброєнь зі складів Міноборони США зарубіжним країнам чи міжнародним організаціям. Ці прискорені поставки можуть розпочатися протягом кількох днів або навіть годинника.

Таким чином США і раніше постачали зброю своїм союзникам та партнерам у всьому світі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали довгорукого побратима HIMARS з Німеччини. За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, тепер Україна має подібні реактивні системи залпового вогню системи: HIMARS, M270 і німецьку систему MARS II.