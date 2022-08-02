Российские войска на Запорожской АЭС прикрываются ею, как "ядерным щитом", — Блинкен

Глава Госдепа США назвал действия Москвы верхом безответственности, когда российские военные превратили ЗАЭС в военную базу и обстреливают украинские позиции из ее окрестностей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в использовании крупнейшей атомной электростанции Украины, Запорожской АЭС, в качестве "ядерного щита" при нападении на украинские войска. Он назвал такие действия верхом безответственности, пишет агентство Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен тем, что ВС РФ теперь использует АЭС в качестве военной базы и обстреливают украинские позиции из ее окрестностей, будучи уверенными в том, что не будет ответного удара.

"Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, чтобы не произошло ужасной аварии на атомной станции", — заявил Блинкен.

В связи с этим Блинкен убежден, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны получить доступ на станцию.

Позиция РФ по Запорожской АЭС

В свою очередь представители РФ при ООН в Нью-Йорке решительно отвергло обвинения Блинкена.

"Мы неоднократно заявляли, что действия наших вооруженных сил никоим образом не подрывают ядерную безопасность Украины и не препятствуют плановой эксплуатации АЭС", — говорится в заявлении россиян.

По версии Москвы, российские войска, находясь на Запорожской АЭС препятствуют провокации со стороны украинских подразделений, которые могут обернуться самыми непредсказуемыми последствиями.

Подобные заявления звучат несмотря на то, что украинская сторона предлагает прикладывать совместные усилия по предотвращению ядерной катастрофы. Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что для ее предотвращения необходимы решительные совместные действия, и призвал международное сообщество "закрыть небо" над украинскими атомными электростанциями системами ПВО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС в Энергодаре, используя барражирующие боеприпасы. По данным разведки, были поражены авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

В связи с этим Москва обратилась в МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, а "глава" администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал нападения на АЭС "ядерным терроризмом".