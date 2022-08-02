Російські війська на Запорізькій АЕС прикриваються нею як "ядерним щитом", — Блінкен

Глава Держдепу США назвав дії Москви верхом безвідповідальності, коли російські військові перетворили ЗАЕС на військову базу та обстрілюють українські позиції з її околиць.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву у використанні найбільшої атомної електростанції України, Запорізької АЕС, як "ядерний щит" під час нападу на українські війська. Він назвав такі дії верхом безвідповідальності, пише агентство Reuters.

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За його словами, Вашингтон глибоко стурбований тим, що ЗС РФ тепер використовують АЕС як військову базу і обстрілюють українські позиції з її околиць, будучи впевненими в тому, що не буде удару у відповідь.

"Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, щоб не сталося жахливої аварії на атомній станції", — заявив Блінкен.

У зв'язку з цим Блінкен переконаний, що представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мають отримати доступ до станції.

Позиція РФ щодо Запорізької АЕС

Зі свого боку, представники РФ при ООН у Нью-Йорку рішуче відкинули звинувачення Блінкена.

"Ми неодноразово заявляли, що дії наших збройних сил жодним чином не підривають ядерну безпеку України і не перешкоджають плановій експлуатації АЕС", — йдеться у заяві росіян.

За версією Москви, російські війська, перебуваючи на Запорізькій АЕС, перешкоджають провокації з боку українських підрозділів, які можуть спричинити найнепередбачуваніші наслідки.

Такі заяви звучать попри те, що українська сторона пропонує докладати спільних зусиль щодо запобігання ядерній катастрофі. Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що для її запобігання потрібні рішучі спільні дії, і закликав міжнародне співтовариство "закрити небо" над українськими атомними електростанціями системами ППО.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України завдали ударів по позиціях окупантів біля Запорізької АЕС в Енергодарі, використовуючи боєприпаси, які баражують. За даними розвідки, вражені авто із зенітними установками та БМ-21 "Град".

У зв'язку з цим Москва звернулася до МАГАТЕ з приводу атак українських безпілотників на Запорізьку АЕС, а "голова" адміністрації Запорізької області Євген Балицький назвав напади на АЕС "ядерним тероризмом".