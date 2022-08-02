В РФ планируют устроить показательный "Нюрнберг-2" над "Азовом", — эксперт

Во словам военного эксперта Михаила Жирохова, "Азов" Россию очень раздражает. Жителям РФ было бы сложно объяснить, почему "азовцев", которых годами демонизировали, следует отдать на обмен.

Процесс обмена бойцов полка "Азов" затянулся. А после трагедии в колонии в Еленовке 28 июля и признания подразделения "террористической организацией" может вообще сорваться.

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"Азов" Россию очень раздражает. Внутри страны россиянам трудно было бы объяснить, почему "азовцев", а читаем: "нацистов", против которых они и борются, должны отдать на обмен. "Азов" годами демонизировали, его называли максимальным злом, с которым борются россияне. Это те "нацики", которых они хотят денонсировать. Убежден, что в России планируют организовать "Нюрберг-2", – предположил Михаил Жирохов, военный эксперт в комментарии Фокуса.

Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований, добавляет: "В российском обществе сеется ненависть к Украине и всему украинскому, и эта ненависть должна давать какие-то результаты для поддержания этой ненависти, чтобы удовлетворять внутриполитический запрос в России. Они используют такие истории как убийство "азовцев" как элемент внутренней политики".

Именно поэтому Россия почти три месяца всеми способами избежать пыталась избежать передачи военнослужащих, притормозить обмен, несмотря на договоренности и гарантии со стороны миссии ООН и Международного комитета красного креста, достигнутые в мае – накануне так называемой эвакуации защитников "Азовстали".

Напомним, что военный аналитик объяснил, каким оружием могли убить "азовцы" в Еленовке. На опубликованных кадрах российской прессы видно, что часть военнопленных попросту сгорела.

Ранее Фокус разбирался в следе Вагнера и других подробностях убийства украинских военнопленных в Еленовке.