В РФ планують організувати показовий "Нюрнберг-2" над "Азовом", — експерт

За словами військового експерта Михайла Жирохова, "Азов" Росію дуже дратує. Жителям РФ було б складно пояснити, чому "азовців", яких роками демонізували, варто віддати на обмін.

Процес обміну бійців полку "Азов" затягнувся. А після трагедії в колонії в Оленівці 28 липня та визнання підрозділу "терористичною організацією" може взагалі зірватися.

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"Азов" Росію дуже дратує. Усередині країни росіянам важко було б пояснити, чому "азовців", а читаємо: "нацистів", проти яких вони й борються, мають віддати на обмін. "Азов" роками демонізували, його називали максимальним злом, з яким борються росіяни. Це ті "нацики", яких вони хочуть денансифікувати. Переконаний, у Росії планують організувати "Нюрберг-2", — припустив Михайло Жирохов, військовий експерт у коментарі Фокусу.

Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, додає: "У російському суспільстві сіється ненависть до України й усього українського, і ця ненависть має давати якісь результати для підтримання цієї ненависті, аби задовольняти внутрішньо-політичний запит у Росії. Вони використовують такі історії як вбивство азовців як елемент внутрішньої політики".

Саме тому Росія майже три місяці всіма способами уникнути намагалася уникнути передавання військовослужбовців, пригальмувати обмін, незважаючи на домовленості та гарантії з боку місії ООН і Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ), яких було досягнуто у травні — напередодні так званої евакуації захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, що військовий аналітик пояснив, якою зброєю могли вбити "азовці" в Оленівці. На опублікованих кадрах російської преси було видно, що частина військовополонених просто згоріла.

Раніше Фокус розбирався у сліді Вагнера й інших подробицях убивства українських військовополонених в Оленівці.