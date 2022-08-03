"Это явная ложь": Пентагон опроверг слова Шойгу об уничтожении украинских HIMARS

ВСУ эффективно используют каждую из поставленных им РСЗО, отметили в Минобороны США.

Войска РФ не уничтожали реактивные системы залпового огня HIMARS вопреки соответствующим утверждениям министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Министерства обороны США Тодд Брессейл, передает Reuters.

"Нам известно об этих последних утверждениях министра Шойгу, и они снова явно ложны", — представитель Пентагона.

В то же время Брессейл отметил, что Вооруженные силы Украины успешно используют американские РСЗО в ходе полномасштабной войны против РФ.

"Украинцы используют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем", — добавил Брессейл.

Журналисты отметили, что РФ регулярно заявляет, что ее Вооруженные силы уничтожили системы HIMARS, однако доказательств этому государство-агрессор не предоставляет. Агентство добавило, что, по словам Шойгу, Россия также уничтожила пять систем противокорабельных ракет Harpoon и 33 гаубицы M777. Достоверность утверждений министра обороны РФ издание проверить не смогло.

Напомним, 2 августа Шойгу провел селекторное совещание, в ходе которого заявил, что войска РФ уничтожили 6 пусковых установок и более 200 ракет HIMARS.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы РФ уничтожили заряжающую машину для HIMARS, которой на самом деле не существует. Для пополнения запасов этой РСЗО не предусмотрено наличие такой техники, так как блок снарядов загружается самой установкой, а подвоз блока производится при помощи грузовика.

Также недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении государством очередной партии HIMARS из четырех машин. Таким образом количество американских РСЗО на вооружении ВСУ достигло 16.