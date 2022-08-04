"Азовцы" в Еленовке могли организовать восстание, — Арестович (видео)

Убийству в Еленовке могло предшествовать восстание наших военных, которых россияне содержали в колонии и подвергали психофизическому давление. Это могло вызвать протест со стороны украинцев.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что психологическое давление, которому подвергаются пленные ВСУ в российских лагерях, могло вызвать обратную реакцию — бойцы подразделения "Азов" могли организовать некое подобие восстания. Об этом Арестович заявил в интервью публицисту Юлии Латыниной.

"Зная характер "Азова", я не исключаю, что вполне могли пойти на некое восстание, или, как это языком протокола, злостное сопротивление. И поэтому получилась такая история", — объяснил сотрудник ОП возможные мотивы предполагаемого убийства военнопленных. При этом он уточнил, что, скорее всего, психофизическое воздействие оказывается, но вопрос в том, есть ли между этим прямая связь с убийствами в Еленовке.

По словам Арестовича, наши военнопленные подвергаются давлению, расчет идет на подавление воли и психики, чтобы они беспрекословно выполняли команды и говорили то, что представители ВС РФ хотят услышать. В качестве примера чиновник привел пример заявления Святослава Паламара, который сказал "правильные" слова на камеру.

"Волына — командир бригады морской пехоты, на секундочку, неробкий человек; Орест — известный пресс-секретарь "Азова". Они же там набалтывают вещи, которые на голову не налазят и являются чистейшей подделкой российской пропаганды, настолько белыми нитками шиты… — заявил Арестович. — Вот, например, Орест сказал, что Офис президента дал команду пытать российских пленных и якобы я давал эту информацию. Понятно, что люди в нормальном состоянии не будут такое говорить, то есть с ними нужно что-то сделать, чтобы они начали говорить такие вещи на камеру".

Ранее Фокус сообщал, что разведслужбы США выяснили: РФ фабрикует улики в Еленовке. Есть данные, что сотрудники российских спецслужб могли подложить осколки боеприпасов HIMARS на месте взрыва в колонии, чтобы обвинить в гибели военнопленных Украины.

Напомним, что, по данным правозащитников, известный как "повар Путина" Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для отправки в Украину в составе "ЧВК Вагнера".