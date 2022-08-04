"Злісний опір": "Азовці" в Оленівці могли організувати повстання, — Арестович (відео)

Вбивству в Оленівці могло передувати повстання наших військових, яких росіяни утримували в колонії та які зазнавали психофізичного тиску. Це могло спричинити протест із боку українців.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що психологічний тиск, якого зазнають полонені ЗСУ в російських таборах, міг викликати зворотну реакцію — бійці підрозділу "Азов" могли організувати певну подібність повстання. Про це Арестович заявив в інтерв'ю публіцистці Юлії Латиніній.

"Знаючи характер "Азова", я не виключаю, що цілком могли піти на якесь повстання або, як це мовою протоколу, злісний опір. І тому вийшла така історія", — пояснив співробітник ОП можливі мотиви передбачуваного вбивства військовополонених. При цьому він уточнив, що, швидше за все, психофізичний вплив здійснюється, але питання в тому, чи в цього є прямий зв'язок зі вбивствами в Оленівці.

За словами Арестовича, наші військовополонені зазнають тиску, розрахунок іде на придушення волі та психіки, щоб вони беззаперечно виконували команди та говорили те, що представники ЗС РФ хочуть почути. Як приклад, чиновник навів приклад заяви Святослава Паламара, який сказав "правильні" слова на камеру.

"Волина — командир бригади морської піхоти, на секунду, не ляклива людина; Орест — відомий прессекретар "Азова". Вони ж там наговорюють речі, які на голову не налазять і є найчистішою підробкою російської пропаганди, настільки білими нитками шиті... — заявив Арестович. — Ось, наприклад, Орест сказав, що Офіс Президента дав команду катувати російських полонених і нібито я давав цю інформацію, зрозуміло, що люди в нормальному стані не таке говорити, тобто з ними треба щось зробити, щоб вони почали говорити такі речі на камеру".

Раніше Фокус повідомляв, що розвідслужби США з'ясували: РФ фабрикує докази в Оленівці. Є дані, що співробітники російських спецслужб могли підкласти уламки боєприпасів HIMARS на місці вибуху в колонії, щоб звинуватити в загибелі військовополонених України.

Нагадаємо, що, за даними правозахисників, відомий як "кухар Путіна" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для відправки в Україну в складі ПВК "Вагнера".