Разведка США выяснила, что РФ фабрикует улики по факту взрыва в Еленовке

Согласно данным, российские спецслужбы могли подложить осколки боеприпасов для систем HIMARS, чтобы переложить ответственность за гибель военнопленных на украинскую сторону.

Американские официальные лица считают, что Россия пытается сфабриковать "доказательства", касающиеся взрыва в колонии для военнопленных в Еленовке. Сотрудники американской разведки установили, что российская сторона пытается подбросить ложные улики, чтобы создать впечатление о том, что украинские силы несут ответственность за гибель 53 человек на территории колонии. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Анонимный источник сообщил журналистам, что по данным американской разведки, российские спецслужбы могла подложить боеприпасы от высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS в качестве доказательства того, что в нападении использовались системы, предоставленные США Украине.

Действие россиян, считают обозреватели, вполне объяснимы, поскольку ожидается, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к разрушенному объекту на территории колонии.

Миссия ООН в Еленовку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в ответ на просьбы России и Украины он назначает миссию по установлению фактов происшествия в Еленовке. Гутерриш сказал журналистам, что у него нет полномочий проводить уголовные расследования, но есть полномочия направить миссию для установления фактов. По его словам, в настоящее время готовится техническое задание для этой миссии, которое будет направлено на утверждение правительствам Украины и России.

Ранее, Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что следователи так называемого "МГБ ДНР" и представители ЧВК "Вагнер" вместе с ФСБ в ходе допросов украинских военнопленных применяли пытки. Их цель — деморализовать пленных для создания пропагандистских сюжетов.