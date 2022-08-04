Розвідка США з'ясувала, що РФ фабрикує докази за фактом вибуху в Оленівці

Згідно з даними, російські спецслужби могли підкласти уламки боєприпасів для систем HIMARS, щоб перекласти відповідальність за загибель військовополонених на українську сторону.

Американські офіційні особи вважають, що Росія намагається сфабрикувати "докази" щодо вибуху в колонії для військовополонених в Оленівці. Співробітники американської розвідки встановили, що російська сторона намагається підкинути неправдиві докази, аби створити враження про те, що українські сили несуть відповідальність за загибель 53 людей на території колонії. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Анонімне джерело повідомило журналістам, що за даними американської розвідки, російські спецслужби могли підкласти боєприпаси від високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS як доказ того, що в нападі використовувалися системи, надані США Україні.

Дія росіян, вважають оглядачі, цілком зрозумілі, оскільки очікується, що незалежні слідчі та журналісти зрештою отримають доступ до зруйнованого об'єкту на території колонії.

Місія ООН в Оленівку

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у відповідь на прохання Росії та України він призначає місію щодо встановлення фактів події в Оленівці. Гутерреш сказав журналістам, що він не має повноважень проводити кримінальні розслідування, але є повноваження спрямувати місію для встановлення фактів. За його словами, наразі готується технічне завдання для цієї місії, яке буде спрямоване на затвердження урядам України та Росії.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України встановило, що слідчі так званого "МДБ ДНР" та представники ПВК "Вагнер" разом із ФСБ у процесі допитів українських військовополонених застосовували тортури. Їхня мета — деморалізувати полонених для створення пропагандистських сюжетів.