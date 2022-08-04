Не покидайте укрытия: оккупанты нанесли по Харькову массированный удар (видео)

Артиллерийский удар россиян пришелся по трем районам города. Горожан предупреждают, что угроза еще не миновала.

Вечером 4 августа российские оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших, — отметил он. — Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается".

По сведениям Харьковского городского головы Игоря Терехова, вражеская артиллерия ударила также по Салтовскому району.

"Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка, — написал Терехов в своем телеграм-канале. — Один человек на Полях пострадал — забрала скорая. Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан".

Мэр подчеркнул, что Павлово Поле — район, где нет никакой военной инфраструктуры, поэтому обстрел он назвал "очередным актом уничтожения харьковчан и их запугивания".

Телеграм-канал monitor сообщает, что по городу нанесли удар из установок РСЗО.

В последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Харькова. В ночь на 4 августа россияне нанесли удар по городу с помощью комплексов "Искандер" и С-300 с территории Белгородской области. В результате в Немышлянском районе пострадало административное здание.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска обстреляли Слободской и Новобаварский районы Харькова из установок С-300.