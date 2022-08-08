Коллаборанта из Мариуполя задержали из-за коррупционной сделки с МЧС РФ, — Андрющенко

Как рассказал советник мэра города Андрей Андрющенко, боевики "ДНР" задержали Михаила Агурбуаша. Его подозревают в разграблении денег, выделенных на дизельное топливо.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что так называемое боевики "ДНР" задержали коллаборациониста из Мангушского района Донецкой области Михаила Агурбуаша. Его подозревают в коррупционной сделке по дизельному топливу с российским МЧС. Об этом Андрющенко написал в своем Telegram-канале.

"Надеюсь, что сволочь, которая первой перешла на сторону врага и сдавала наших людей, уже никогда не увидит света свободы", — говорится в посте.

Мариупольский чиновник также посоветовал российской оккупационной администрации обратить внимание на поселкового гауляйтера Урзуфа Топузова и его подельника Аврамова, которые делят между собой средства налогоплательщиков из РФ.

Вместе с тем он предложил коллаборационистам, которые решили сотрудничать с властями РФ, сдаться в плен и помочь с эвакуацией в обмен на предоставленные сведения, предупредив, что из донецкого СИЗО еще никому не удавалось сбежать.

Напомним, что своевременные поставки РСЗО HIMARS могли бы спасти Мариуполь и его жителей. По словам посла Польши в Украине Бартоша Чихоцкого, эти реактивные системы не позволили бы российским войскам войти в город. Без них ВСУ были вынуждены стоять в 100 км от города.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты решили устроить концерт на руинах "Азовстали". На импровизированной сцене у разрушенного завода выступил неизвестный гитарист.