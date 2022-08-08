Колаборанта з Маріуполя затримали через корупційну угоду з МНС РФ, — Андрющенко

Як розповів радник мера міста Андрій Андрющенко, бойовики "ДНР" затримали Михайла Агурбуаша. Його підозрюють у розграбуванні грошей, виділених на дизельне паливо.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що так звані бойовики "ДНР" затримали колабораціоніста з Мангуського району Донецької області Михайла Агурбуаша. Його підозрюють у корупційній угоді щодо дизельного палива з російським МНС. Про це Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.

"Сподіваюся, що сволота, яка першою перейшла на бік ворога та здавала наших людей, уже ніколи не побачить світла свободи", — йдеться у дописі.

Маріупольський чиновник також порадив російській окупаційній адміністрації звернути увагу на селищного гауляйтера Урзуфа Топузова та його спільника Аврамова, які ділять між собою кошти платників податків з РФ.

Натомість він запропонував колабораціоністам, які вирішили співпрацювати з владою РФ, здатися в полон і допомогти з евакуацією в обмін на надані відомості, попередивши, що з донецького СІЗО ще нікому не вдавалося втекти.

Нагадаємо, що своєчасні поставки РСЗВ HIMARS могли б врятувати Маріуполь і його мешканців. За словами посла Польщі в Україні Бартоша Чихоцького, ці реактивні системи не дозволили б російським військам увійти до міста. Без них ЗСУ були змушені стояти за 100 км від міста.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти вирішили влаштувати концерт на руїнах "Азовсталі". На імпровізованій сцені біля зруйнованого заводу виступив невідомий гітарист.