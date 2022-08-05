"Шабаш на крови и костях": оккупанты провели концерт на руинах "Азовстали" (фото)

В Мариупольском горсовете рассказали, что весь концерт – это выступление одного неизвестного гитариста, который играл перед узким кругом оккупантов на фоне разрушенного меткомбината.

Захватчики устроили концерт на руинах завода "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Так выглядит настоящий шабаш на крови и костях. Российские оккупанты и их пособники устроили "концерт" на территории "Азовстали", – рассказала пресс-служба мэрии, опубликовав соответствующие снимки с "культурного мероприятия".

Как уточняется, весь концерт – это выступление одного неизвестного гитариста, который играл перед узким кругом оккупантов на фоне разрушенного меткомбината.

"Азовсталь" навсегда останется местом украинского сопротивления, символом нашего несокрушимого духа. Мы вернем Мариуполь, а предатели будут наказаны!" – добавили в мариупольской мэрии.

На "концерт" в оккупированном городе отреагировал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что на "рок-выступление" гражданское население сгонять не стали.

"Для окончательной картины осталось дождаться представления в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", – прокомментировал местный политик.

Напомним, в РФ рассказали о "плане восстановления" Мариуполя. В частности, оккупанты планируют построить технопарк на месте разрушенного комбината "Азовсталь".

Ранее Фокус писал о том, что на улицах Мариуполя до сих пор лежат тела погибших жителей. На обращения местного населения оккупационные власти не реагируют и отказываются хоронить людей.