"Шабаш на крові та кістках": окупанти провели концерт на руїнах "Азовсталі" (фото)

У Маріупольській міськраді розповіли, що весь концерт — це виступ одного невідомого гітариста, який грав перед вузьким колом окупантів на тлі зруйнованого меткомбінату.

Загарбники влаштували концерт на руїнах заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Так виглядає справжній шабаш на крові та кістках. Російські окупанти та їх посібники влаштували "концерт" на території "Азовсталі", — розповіла пресслужба мерії, опублікувавши відповідні знімки з "культурного заходу".

Як уточнюється, весь концерт — виступ одного невідомого гітариста, який грав перед вузьким колом окупантів на тлі зруйнованого меткомбінату.

"Азовсталь" назавжди залишиться місцем українського спротиву, символом нашого незламного духу. Ми повернемо Маріуполь, а зрадників буде покарано!” — додали у маріупольській мерії.

На "концерт" в окупованому місті відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що на "рок-виступ" цивільне населення зганяти не стали.

"Для остаточної картини залишилося дочекатися вистави у зруйнованому Драматичному театрі та коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", — прокоментував місцевий політик.

Нагадаємо, в РФ розповіли про "план відновлення" Маріуполя. Зокрема, окупанти планують збудувати технопарк на місці зруйнованого комбінату "Азовсталь".

Раніше Фокус писав, що на вулицях Маріуполя досі лежать тіла загиблих жителів. На звернення місцевого населення окупаційна влада не реагує і відмовляється ховати людей.