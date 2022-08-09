Применение артиллерии без прогноза погоды не эффективно, – директор Укргидрометцентра

По словам Николая Кульбиды, любая ракета в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. По этой причине ВСУ давно сотрудничают с украинскими синоптиками, но сейчас работа стала масштабнее.

Вооруженные силы Украины давно сотрудничают с синоптиками Укргидрометцентра, но после 24 февраля 2022 эта работа стала гораздо масштабнее. Об этом в интервью изданию "КП в Украине" рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также не эффективно", – в частности, прокомментировал синоптик.

По словам Кульбиды, конкретные прогнозы погоды также нужны украинской авиации и для запуска дронов. Как подчеркивает директор Укргидрометцентра, беспилотники очень зависимы от погоды.

"Как правило, они ведут съемки в видимом спектре, и любая облачность может стать помехой", – объяснил он.

Так, когда БПЛА находится очень высоко, то аппаратура начинает замерзать. В том случае, если с ним пересечется нулевая изотерма, то замерзает вся оптика. Кроме этого, сильный ветер может помешать полету дрона. Все это заставляет военных учитывать погодные условия и прогнозы украинских синоптиков.

Напомним, инженеры придумали, как захватывать дроны прямо в воздухе, не роняя на землю. БПЛА-нарушители запутываются в шнурах и остаются висеть под аппаратом Eagle One как марионетки.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получат дроны украинского производства от компаний Skyeton, Culver Aviation и "Укрджет". Сейчас обсуждаются условия закупки с разработчиками.