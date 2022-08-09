Минобороны Грузии могло передать России информацию о добровольцах в Украине, – СМИ

По данным грузинских журналистов, личные дела бывших военных попали в руки боевиков из "ЛНР". О сотрудничестве правительства Грузии с российскими спецслужбами заявляет и член парламента Грузии Нона Мамулашвили. Однако в Минобороны Грузии опровергают информацию.

Министерство обороны Грузии могло передать России информацию о грузинских добровольцах, воюющих в Украине против оккупантов. Об этом сообщает грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари".

Журналисты выпустили расследование, в котором говорится о том, что личные дела бывших военных из Грузии, отправившихся воевать за Украину, попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР". В качестве примера приводится грузинский офицер Михеил Камхадзе, который служит в ВСУ с 2017 года. Его дело хранились в военном ведомстве Грузии, но теперь эта информация есть и у боевиков. Оккупанты опубликовали ее в открытом доступе вместе с данными о членах семьи военного, включая их адреса и места работы.

Как считает сам Камхадзе, информацию о нем российской стороне мог продать сотрудник архивного департамента Министерства обороны.

Данные другого военного Надыма Хмаладзе также оказались в руках у оккупантов. По его словам, информацию о нем и семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте этого года. Однако мужчина не знает, как она оказалась в открытом доступе.

О том, что грузинское правительство сотрудничает с российскими спецслужбами говорит и член парламента Грузии от "Единого национального движения" Нона Мамулашвили. Политик также подтверждает, что власти страны могут "сливать" оккупантам личные данные грузинских военных, защищавших Грузию еще в 2008 году во время войны с РФ, а сейчас приехавших воевать в Украину.

"В то время как наши ребята воюют за независимость Украины и за независимость Грузии, полная информация об этих ребятах оказалась у российских спецслужб. Вся документация ребят-военных, участвовавших в 2008 году. Это не случайные документы, это документы, хранящиеся в архивах Министерства обороны [Грузии]. Это не случайно, что они оказались в руках у российских солдат", – отметила Нона Мамулашвили.

В то же время, Мамулашвили подчеркивает, что это позиция правительства страны, но не населения Грузии.

Опровержение Минобороны Грузии

После вышедшего в СМИ расследования Министерство обороны Грузии официально опровергло информацию о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Соответствующее заявление появилось на сайте военного ведомства.

"Личное дело Михеила Камхадзе передано из Министерства обороны в комиссариат соответствующего района и хранится там в первичном состоянии. Таким образом, личных дел офицеров запаса не могут покинуть какое-либо ведомство", – говорят в Министерстве обороны.

Здесь также подчеркнули, что будет проведено собственное расследование о том, действительно ли документы, показанные в сюжете телеканала "Мтавари", являются личным делом и где они были найдены в Украине.

Напомним, в грузинском баре ввели входные "визы" для граждан РФ. Войти в заведение россияне смогут только после заполнения анкеты, в которой нужно подтвердить свою поддержку Украины и Грузии, признать Путина диктатором и быть согласным, что Россия — оккупант.

Ранее Фокус писал о том, что в Грузию перестали пускать крымчан с российскими паспортами. Выданные на оккупированном полуострове документы грузинские пограничники не признают, а иногда даже изымают их. Некоторых крымчан при этом вносят в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Грузии.