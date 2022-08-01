Севастополь — не Россия: крымчан с российскими паспортами перестали пускать в Грузию (фото)

Выданные на оккупированном полуострове документы грузинские пограничники не признают, а иногда даже изымают их. Некоторых крымчан при этом вносят в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Грузии.

Четверо крымчан рассказали The Insider о проблемах, с которыми столкнулись при попытке въехать в Грузию по российскими документам. По мнению собеседников издания, при проверке документов грузинские пограничники прежде всего обращают внимание на графу "место рождения". Если там указано "Украина" или "Украинская ССР", а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, которое обслуживает крымчан, могут попросить показать внутренний российский паспорт. Если выясняется, что паспорт выдан "отделом УФМС по Республике Крым и городу Севастополю", приезжему говорят, что Крым оккупирован Россией, такие документы в Грузии не признают, поэтому отказывают во въезде.

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[ + – ] Если в паспорте указано, что место рождения человека — "Крым, Россия", грузинские пограничники считают такой документ недействительным

Также на границе могут развернуть, если в паспорте указано, что место рождения — "Крым, Россия". Издание описывает один подобный случай: родившийся в Севастополе мужчина получил загранпаспорт с такой надписью в 2021 году. Весной 2022 года он заехал по этому документу в Грузию, потом на неделю съездил в Баку, но по возвращению не смог перейти границу, при этом пограничник заявил, что Севастополь — это не Россия.

"Я отвечаю, что знаю это, — рассказал собеседник журналистов. — Он говорит, что в связи с этим они не могут принять мой паспорт и в данный момент приняли решение не пропускать, и отправят меня обратным рейсом. Я замечаю, что меня ведь уже пропускали по этому паспорту. Он говорит: "Да, но в этот раз мы приняли окончательное решение не пускать вас".

[ + – ] При отказе во въезде пограничники дают такой документ

Мужчине паспорт не вернули, сказав, что передадут его экипажу самолета. Прилетев в Баку, он узнал, что грузинские пограничники его паспорт не передали, а азербайджанские без действующего документа могут отправить только в Москву. В российской столице крымчанина оштрафовали на 2 тыс. рублей за нарушение правил пересечения границы, а также три часа расспрашивали, почему он улетел "в такое неспокойное время", тщательно изучив переписки в мессенджерах и фотографии.

Еще один крымчанин рассказал The Insider, что, изучив российские документы, грузинские пограничники не только отказали ему во въезде, но и сообщили о внесении в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Грузии.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей оккупированный областей Донбасса от госпошлины за получение российского гражданства. Раньше для получения паспорта нужно было заплатить 3,8 тыс. рублей.

Также сообщалось, что жители Херсона и Мелитополя не торопятся получать паспорта России. Недавно оккупанты заявили о том, что житель Херсона хотел поджечь пункт выдачи российских паспортов, однако его задержали сотрудники Росгвардии.