Путин разрешил бесплатно раздавать российские паспорта украинцам из "ЛДНР"
До этого времени жители оккупированных территорий Украины, которые "добровольно-принудительно" получали паспорта РФ, должны были платить 3500 рублей госпошлины.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей оккупированный Донецкой и Луганской областей от госпошлины за получение российского гражданства. Об этом сообщают росСМИ.
Согласно закону, жители т.н. "ЛДНР" освобождаются от уплаты госпошлин за подачу заявления на получение российского гражданства.
Раньше за получение этого документа человек должен был заплатить госпошлину в размере 3500 рублей и еще 300 рублей за выдачу паспорта.
Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил о том, что Евросоюз не собирается признавать паспорта, которые РФ раздает украинцам.
"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства РФ для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России. ЕС не признает эти паспорта и напоминает о своей позиции", — написал Жозеп Боррель на своей странице в Твиттере.
Напомним, в понедельник, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешается выдача гражданства РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины.
В указе отмечено, что рассчитывать на получение паспорта государства-агрессора могут не только жители временно оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как это было до сегодняшнего дня, но и те, кто проживает на остальной территории Украины.
Тем временем так называемые власти Херсонской области объявили, что все рожденные в регионе после 24 февраля, даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, автоматически получат российское гражданство.