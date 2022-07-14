Путин разрешил бесплатно раздавать российские паспорта украинцам из "ЛДНР"

До этого времени жители оккупированных территорий Украины, которые "добровольно-принудительно" получали паспорта РФ, должны были платить 3500 рублей госпошлины.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей оккупированный Донецкой и Луганской областей от госпошлины за получение российского гражданства. Об этом сообщают росСМИ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно закону, жители т.н. "ЛДНР" освобождаются от уплаты госпошлин за подачу заявления на получение российского гражданства.

Раньше за получение этого документа человек должен был заплатить госпошлину в размере 3500 рублей и еще 300 рублей за выдачу паспорта.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил о том, что Евросоюз не собирается признавать паспорта, которые РФ раздает украинцам.

"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства РФ для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России. ЕС не признает эти паспорта и напоминает о своей позиции", — написал Жозеп Боррель на своей странице в Твиттере.

[ + – ] Жозеф Боррель высказал свое мнение по поводу выдачи украинцам паспортов РФ Фото: Twitter

Напомним, в понедельник, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешается выдача гражданства РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины.

В указе отмечено, что рассчитывать на получение паспорта государства-агрессора могут не только жители временно оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как это было до сегодняшнего дня, но и те, кто проживает на остальной территории Украины.

Тем временем так называемые власти Херсонской области объявили, что все рожденные в регионе после 24 февраля, даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, автоматически получат российское гражданство.