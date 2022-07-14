Путін дозволив безкоштовно роздавати російські паспорти українцям із "ЛДНР"

Досі мешканці окупованих територій України, які "добровільно-примусово" отримували паспорти РФ, мали платити 3500 рублів державного мита.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який звільняє мешканців окупований Донецькою та Луганською областями від державного мита за отримання російського громадянства. Про це повідомляють росЗМІ.

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Відповідно до закону, жителі так званих "ЛДНР" звільняються від сплати держмита за подання заяви на отримання російського громадянства.

Раніше за отримання цього документа людина мала заплатити держмито в розмірі 3500 рублів і ще 300 рублів за видачу паспорта.

Тим часом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель уже заявив про те, що Євросоюз не збирається визнавати паспорти, які РФ роздає українцям.

"Нове російське законодавство, яке спрощує процедуру отримання громадянства РФ для всіх українців, є ще одним кричущим порушенням суверенітету України, пов'язаним із незаконною війною Росії. ЄС не визнає ці паспорти й нагадує про свою позицію", — написав Жозеп Боррель на своїй сторінці у Твіттері.

[ + – ] Жозеф Боррель висловил свою думку щодо видачі українцям паспортів РФ Фото: Twitter

Нагадаємо, в понеділок, 11 липня, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким дозволив видачу громадянства РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України.

В указі зазначено, що розраховувати на отримання паспорта держави-агресора можуть не лише мешканці тимчасово окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як це було до сьогодні, а й ті, хто мешкає на решті території України.

Тим часом так звана влада Херсонської області оголосила, що всі народжені в регіоні після 24 лютого, дати початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, автоматично отримають російське громадянство.