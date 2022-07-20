В Херсоне мужчина хотел поджечь пункт выдачи паспортов РФ, его задержали, — росСМИ (видео)

Задержанный оккупантами, по данным ведомства, готовился бросить в паспортный центр "коктейли Молотова". Росгвардия отчиталась о предотвращении "теракта".

Во временно оккупированном войсками РФ Херсоне мужчина хотел поджечь пункт выдачи российских паспортов, однако его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом в среду, 20 июля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российских военных.

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На видео, попавшем в распоряжение журналистов, показано, как трое вооруженных российских солдат задерживают мужчину, который якобы намеревался посреди белого дня поджечь пункт выдачи паспортов РФ при помощи "коктейлей Молотова". В Росгвардии завили, что таким образом их бойцы "предотвратили теракт".

"Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы задержанного", — говорится в публикации журналистов.

Напомним, недавно российские СМИ сообщили, что пособник оккупантов, назначенный Россией на пост главы поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков погиб при подрыве автомобиля. Российские силы также классифицировали это происшествие как "теракт".

Тем временем, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальные потери российских войск в Херсоне регулярно сжигают тела убитых оккупантов. Также известно, что войска РФ готовятся к уличным боям в захваченном ими украинском городе.

Также сегодня Фокус писал о том, как Вооруженные силы Украины снова нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который является важным каналом обеспечения российских оккупационных сил.