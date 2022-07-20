У Херсоні чоловік хотів підпалити пункт видачі паспортів РФ, його затримали, — росЗМІ (відео)

Затриманий окупантами, за даними відомства, готувався кинути до паспортного центру "коктейлі Молотова". Росгвардія відзвітувала про запобігання "теракту".

У тимчасово окупованому військами РФ Херсоні чоловік хотів підпалити пункт видачі російських паспортів, але його затримали співробітники Росгвардії. Про це в середу, 20 липня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на російських військових.

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На відео, яке потрапило в розпорядження журналістів, показано, як троє озброєних російських солдатів затримують чоловіка, який нібито мав на меті посеред білого дня підпалити пункт видачі паспортів РФ за допомогою "коктейлів Молотова". В Росгвардії завили, що так їхні бійці "запобігли теракту".

"Співробітники правоохоронних органів наразі з'ясовують усі обставини інциденту та мотиви затриманого", — йдеться в публікації журналістів.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ повідомили, що посібник окупантів, призначений Росією на посаду голови селища Великий Бурлук Харківської області, Євген Юнаков загинув під час підриву автомобіля. Російські сили також класифікували цю подію як "теракт".

Тим часом, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальні втрати російських військ у Херсоні, регулярно спалюють тіла вбитих окупантів. Також відомо, що війська РФ готуються до вуличних боїв у захопленому ними українському місті.

Також сьогодні Фокус писав про те, як Збройні Сили України знову завдали ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні, який є важливим каналом забезпечення російських окупаційних сил.