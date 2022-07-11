Окупаційний голова селища під Харковом загинув під час підриву авто, — росЗМІ

В "адміністрації" Великого Бурлука назвали підрив машини колаборанта Євгена Юнакова "спланованим терактом", організованим українською владою.

Помічник окупантів, призначений Росією на посаду голови селища Великий Бурлук Харківської області Євген Юнаков загинув під час підриву автомобіля. Про це в понеділок, 11 липня, з посиланням на заяву так званої адміністрації селища повідомляє російське видання РБК.

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Окупаційна влада назвала підрив автомобіля "голови адміністрації" Великого Бурлука "спланованим терористичним актом", який, за їхніми словами, нібито організували представники українського уряду.

Зазначимо, що напередодні про загибель Юнакова повідомляли речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, а також народний депутат із партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. При цьому, за словами Братчука, вибух автомобіля стався біля будівлі адміністрації Великого Бурлука. Підтвердження інформації з російської сторони на той момент не надійшло.

Нагадаємо, раніше цього місяця російські сили ввели воєнний стан на окупованій території Харківської області. Зокрема, представники РФ встановили комендантську годину в регіоні в період із 20:00 до 06:00.

Також ми повідомляли про ліквідацію херсонського колаборанта Дмитра Савлученка, яка, за даними російських ЗМІ, сталася наприкінці червня. Помічника російських військ підірвали, коли той сідав в автомобіль.

Крім цього, нещодавно з'явилася інформація про те, що народний депутат України, колишній член фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов, який перейшов на бік окупантів у Херсонській області, став жертвою замаху. ЗМІ РФ розповсюдили відео, на якому український парламентарій знятий у лікарняній палаті. Колаборант запевнив, що має намір продовжити співпрацю з російськими силами.