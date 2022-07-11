Оккупационный глава поселка под Харьковом погиб при подрыве авто, — росСМИ

В "администрации" Великого Бурлука назвали подрыв машины коллаборанта Евгения Юнакова "спланированным терактом", организованным украинскими властями.

Пособник оккупантов, назначенный Россией на пост главы поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков погиб при подрыве автомобиля. Об этом в понедельник, 11 июля, со ссылкой на заявление так называемой администрации поселка сообщает российское издание РБК.

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Оккупационные власти назвали подрыв автомобиля "главы администрации" Великого Бурлука "спланированным террористическим актом", который, по их словам, якобы был организован представителями украинского правительства.

Отметим, что накануне о гибели Юнакова сообщали спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, а также народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. При этом, по словам Братчука, подрыв автомобиля произошел возле здания администрации Великого Бурлука. Подтверждения информации с российской стороны на тот момент не последовало.

Напомним, ранее в этом месяце российские силы ввели военное положение на оккупированной территории Харьковской области. В частности, представители РФ установили комендантский час в регионе в период с 20:00 до 06:00.

Также мы сообщали о ликвидации херсонского коллаборанта Дмитрия Савлученко, которая, по данным российских СМИ, произошла в конце июня. Пособника российских войск подорвали, когда тот садился в автомобиль.

Помимо этого недавно появилась информация о том, что народный депутат Украины, бывший член фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, перешедший на сторону оккупантов в Херсонской области, стал жертвой покушения. СМИ РФ распространили видео, на котором украинский парламентарий запечатлен в больничной палате. Коллаборант заверил, что намерен продолжить сотрудничество с российскими силами.