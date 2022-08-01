Севастополь — не Росія: кримчан із російськими паспортами перестали пускати в Грузію (фото)

Видані на окупованому півострові документи грузинські прикордонники не визнають, інколи ж навіть вилучають їх. Деяких кримчан при цьому вносять до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію Грузії.

Четверо кримчан розповіли The Insider про проблеми, з якими зіткнулися під час спроби в'їхати в Грузію з російськими документами. На думку співрозмовників видання, під час перевірки документів грузинські прикордонники насамперед звертають увагу на графу "місце народження". Якщо там зазначено "Україна" чи "Українська РСР", а закордонний паспорт виданий краснодарським підрозділом МВС, який обслуговує кримчан, можуть попросити показати внутрішній паспорт. Якщо з'ясовується, що паспорт виданий "відділом УФМС у Республіці Крим та місті Севастополі", приїжджому кажуть, що Крим окупований Росією, такі документи в Грузії не визнають, тому відмовляють у в'їзді.

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[ + – ] Якщо в паспорті зазначено, що місце народження людини — "Крим, Росія", грузинські прикордонники вважають такий документ недійсним.

Також на кордоні можуть розвернути, якщо в паспорті зазначено, що місце народження — "Крим, Росія". Видання описує один подібний випадок: чоловік, який народився в Севастополі, отримав закордонний паспорт з таким написом у 2021 році. Навесні 2022 року він заїхав цим документом в Грузію, потім на тиждень з'їздив у Баку, але після повернення не зміг перетнути кордон, при цьому прикордонник заявив, що Севастополь — це не Росія.

"Я відповідаю, що знаю це, — розповів співрозмовник журналістів. — Він каже, що у зв'язку з цим вони не можуть прийняти мій паспорт і зараз прийняли рішення не пропускати, і відправлять мене зворотним рейсом. Я підмічаю, що мене вже пропускали за цим паспортом, він каже: "Так, але цього разу ми прийняли остаточне рішення не пускати вас".

[ + – ] При відмові у в'їзді прикордонники надають такий документ

Чоловікові паспорт не повернули, сказавши, що передадуть його екіпажу літака. Прилетівши до Баку, він дізнався, що грузинські прикордонники його паспорт не передали, а азербайджанські без наявного документа можуть відправити тільки в Москву. У російській столиці кримчанина оштрафували на 2 тис. рублів за порушення правил перетину кордону, а також три години розпитували, чому він полетів "у такий неспокійний час", ретельно вивчивши листування у месенджерах та фотографії.

Ще один кримчанин розповів The Insider, що вивчивши російські документи, грузинські прикордонники не лише відмовили йому у в'їзді, а й повідомили про внесення до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію Грузії.

Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін підписав закон, який звільняє мешканців окупованих областей Донбасу від держмита за отримання російського громадянства. Раніше для отримання паспорта потрібно було сплатити 3,8 тис. рублів.

Також повідомлялося, що жителі Херсона та Мелітополя не поспішають отримувати паспорти Росії. Нещодавно окупанти заявили про те, що мешканець Херсона хотів підпалити пункт видачі російських паспортів, проте його затримали співробітники Росгвардії.