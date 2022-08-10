НАТО не является угрозой для РФ и не ищет конфронтации с ней, – глава Пентагона

По словам Ллойда Остина, обновленное присутствие военно-политического блока в восточной части Альянса лишь подчеркивает готовность защищать каждого союзника НАТО в соответствии с уставом.

Североатлантический Альянс не ищет конфронтации с Российской Федерацией и не является угрозой для нее. Об этом сегодня, 10 августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

"Давайте проясним. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России", – в частности, прокомментировал он.

В то же время Альянс действительно усиливает свою внешнюю оборону и увеличивает количество боевых подразделений в восточной части военно-политического блока. Как подчеркнул глава Пентагона, это демонстрирует серьезную приверженность НАТО пятой статье устава, где говорится, что нападение на одного союзника является нападением на весь Альянс.

Более того, сейчас Соединенные Штаты готовы ввести больше войск в Латвию, если это будет необходимо для защиты региона от любой возможной военной агрессии со стороны России.

Также Остин отметил, что на фоне войны в Украине НАТО стало еще более сплоченным и сильным.

По словам министра обороны, США готова продолжать поставки Киеву эффективного оружия, которое уже отлично себя зарекомендовало на линии фронта.

"Мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать", – заверил глава Пентагона.

Как пишет агентство Associated Press, Ллойд Остин стал первым министром обороны США, посетившим Латвию почти за 30 лет, что подчеркивает растущее значение стран Балтии. Как отмечается, эти государства, наблюдая за вторжением РФ в Украину, опасаются, что могут стать следующей военной целью Кремля.

Напомним, 10 августа министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Латвию с официальным визитом. В рамках встреч в Риге среди прочего будут обговариваться и дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму $1 млрд. В него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, 20 минометов и снаряды к ним, ПТРК Javelin, 50 БМП и другое необходимое ВСУ оборудование.