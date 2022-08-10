НАТО не є загрозою для РФ і не шукає конфронтації з нею, – голова Пентагону

За словами Ллойда Остіна, оновлена присутність військово-політичного блоку у східній частині Альянсу лише наголошує на готовності захищати кожного союзника НАТО відповідно до статуту.

Північноатлантичний Альянс не шукає конфронтації з Російською Федерацією і не є загрозою для неї. Про це сьогодні, 10 серпня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Ризі за підсумками зустрічі зі своїм латвійським колегою Артісом Пабріксом.

"Давайте прояснимо. Ми не прагнемо конфронтації і не являємо загрози для Росії", — зокрема, прокоментував він.

Водночас Альянс справді посилює свою зовнішню оборону та збільшує кількість бойових підрозділів у східній частині військово-політичного блоку. Як підкреслив глава Пентагону, це демонструє серйозну прихильність НАТО до п'ятої статті статуту, де йдеться, що напад на одного союзника є нападом на весь Альянс.

До того ж, зараз Сполучені Штати готові ввести більше військ до Латвії, якщо це буде необхідно для захисту регіону від будь-якої можливої військової агресії з боку Росії.

Також Остін зазначив, що на тлі війни в Україні НАТО стало ще більш згуртованим та сильним.

За словами міністра оборони, США готові продовжувати постачання Києву ефективної зброї, яка вже чудово себе зарекомендувала на лінії фронту.

"Ми поставили кілька систем, які дуже і дуже актуальні і ефективні в цій битві, і ми продовжимо це робити", — запевнив глава Пентагону.

Як пише агентство Associated Press, Ллойд Остін став першим міністром оборони США, який відвідав Латвію майже за 30 років, що підкреслює зростаюче значення країн Балтії. Як зазначається, ці держави, спостерігаючи за вторгненням РФ в Україну, побоюються, що можуть стати наступною військовою метою Кремля.

Нагадаємо, 10 серпня міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Латвії з офіційним візитом. У межах зустрічей у Ризі серед іншого обговорюватимуться і подальші кроки щодо підтримки України.

Раніше Пентагон оголосив про виділення Україні додаткового пакету допомоги на суму $1 млрд. До нього увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 75 тис. снарядів для 155-мм артилерії, 20 мінометів та снаряди до них, ПТРК Javelin, 50 БМП.