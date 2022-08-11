В оккупированный Луганск по поручению Путина приехал Медведев (фото)

Ради встречи с "правой рукой" президента РФ в Луганск прибыл даже главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в последнее время стал известен еще и благодаря своим угрозам в адрес Украины, приехал 11 августа в оккупированный Луганск. Об этом сам Медведев написал в своем Телеграм-канале.

По словам российского политика, он по поручению главы Кремля Владимира Путина провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности фейковых республик "ДНР" и "ЛНР".

К слову, ради встречи с доверенным лицом Путина в Луганск прибыл и "глава" соседней непризнанной "ДНР" Денис Пушилин. Он присутствовал при разговоре с Медведевым вместе со своим "коллегой" Леонидом Пасечником.

Кроме них, 11 августа в Луганске за одним столом также встретились генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Между собой они обсуждали юридические основания де-факто аннексии оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и их вхождение в состав РФ.

Кроме того, Бастрыкин отчитался о ходе сфальсифицированных дел против украинских военных. Медведев назвал это "отчетом о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами".

Напомним, несколько ранее Дмитрий Медведев сделал провокационное заявление о том, что Украина может исчезнуть с карты мира. Экс-президент РФ также назвал президента США Джо Байдена "странным дедушкой с деменцией", который любит другую страну больше своей, а руководство ЕС — городскими сумасшедшими, утратившими связь с реальностью.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев угрожает ядерным оружием за Крым, в случае если украинские военные решат нанести удар по российским базам на полуострове. Экс-президент РФ также высказался о том, что Вашингтон с Лондоном развели Евросоюз как наперсточники.