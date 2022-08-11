В окупований Луганськ за дорученням Путіна приїхав Медведєв (фото)

Заради зустрічі з "правою рукою" президента РФ до Луганська прибув навіть ватажок невизнаної "ДНР" Денис Пушилін.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який останнім часом став відомим ще й завдяки своїм погрозам на адресу України, приїхав 11 серпня до окупованого Луганська. Про це сам Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

За словами російського політика, він за дорученням глави Кремля Володимира Путіна провів нараду, присвячену першочерговим заходам забезпечення безпеки фейкових республік "ДНР" та "ЛНР".

До речі, заради зустрічі з довіреною особою Путіна до Луганська прибув і голова сусідньої невизнаної ДНР Денис Пушилін. Він був присутній під час розмови з Медведєвим разом зі своїм "колегою" Леонідом Пасічником.

Крім них, 11 серпня в Луганську за одним столом також зустрілися генеральний прокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова МВС Володимир Колокольцев, голова Мінбуду Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортніков та голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Між собою вони обговорювали юридичні підстави де-факто анексії окупованих територій Донецької та Луганської областей та їхнє входження до складу РФ.

Крім того, Бастрикін прозвітував про перебіг сфальсифікованих справ проти українських військових. Медведєв назвав це "звітом про перебіг розслідування злочинів, скоєних українськими націоналістами".

Нагадаємо, дещо раніше Дмитро Медведєв зробив провокаційну заяву про те, що Україна може зникнути з карти світу. Експрезидент РФ також назвав президента США Джо Байдена "дивним дідусем з деменцією", який любить іншу країну більше за свою, а керівництво ЄС — міськими божевільним, які втратили зв'язок з реальністю.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв погрожує ядерною зброєю за Крим, якщо українські військові вирішать завдати удару по російським базам на півострові. Експрезидент РФ також висловився про те, що Вашингтон із Лондоном розвели Євросоюз як наперсточники.