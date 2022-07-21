Україна може зникнути з карти світу, — Медведєв

Експрезидент РФ також назвав президента США Джо Байдена "дивним дідусем із деменцією", який любить іншу країну більше за свою, а керівництво ЄС — міськими божевільними, які втратили зв'язок із реальністю.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв опублікував допис, названий "Їхні гріхи" (колективного Заходу), виступивши зі зловісними попередженнями щодо України. Він вважає, що Україна може втратити державний суверенітет і зникнути з карти світу. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.

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На думку заступника голови Ради безпеки РФ, якого автори Sky News вважають одним із найагресивніших московських коментаторів (bullish, від іменника bully — шкільний задира, гопник, — ред.), у 2014 році незалежність України нібито була втрачена, і країна перейшла під пряме управління Заходу.

"Унаслідок усього того, що відбувається, Україна може втратити залишки державного суверенітету та зникнути з карти світу", — заявив російський чиновник.

Він також назвав президента США Джо Байдена — "дивним дідусем із деменцією", який любить іншу країну більше за свою, а керівництво Євросоюзу — міськими божевільними, які втратили зв'язок із реальністю через те, що підтримують Україну.

До того ж, згідно з невтішним метеопрогнозом від Медведєва, цієї зими жителі Європи будуть люто мерзнути у своїх будинках.

Втрати Росії в Україні

Подібні заяви йдуть у канві загальнокремлівського наративу. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, глава РФ Володимир Путін наполягає на тому, що Україна — несправжня країна, але при цьому дають відсіч справжні країни.

Бернс заявив, що Путін прорахувався, коли планував блискавичною атакою захопити Київ, і помиляється знову. За останніми оцінками американської розвідки, за майже п'ять місяців війни в Україні загинули приблизно 15 тис. російських військових і майже 45 тис. отримали поранення. Україні втратила трохи менше.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв погрожує ядерною зброєю за Крим, якщо українські військові вирішать завдати удару по російських базах на півострові. Експрезидент РФ також висловився про те, що Вашингтон із Лондоном розвели Євросоюз як наперсточники.