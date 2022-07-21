Украина может исчезнуть с карты мира, — Медведев

Экс-президент РФ также назвал президента США Джо Байдена "странным дедушкой с деменцией", который любит другую страну больше своей, а руководство ЕС — городскими сумасшедшими, утратившими связь с реальностью.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, озаглавленный "Их грехи" (коллективного Запада), выступив со зловещими предупреждениями в отношении Украины. Он считает, что Украина может утратить государственный суверенитет и исчезнуть с карты мира. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

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По мнению зампредседателя Совбеза РФ, которого авторы Sky News считают одним из самых агрессивных московских комментаторов (bullish, от существительного bully — школьный задира, гопник, — ред.), в 2014 году независимость Украины якобы была потеряна, и страна перешла под прямое управление Запада.

"В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — заявил российский чиновник.

Он также назвал президента США Джо Байдена — "странным дедушкой с деменцией", который любит другую страну больше своей, а руководство Евросоюза — городскими сумасшедшими, которые утратили связь с реальностью из-за того, что поддерживают Украину.

Более того, согласно неутешительному метеопрогнозу от Медведева, будущей зимой жители Европы будут люто мерзнуть в своих домах.

Потери России в Украине

Подобные заявления идут в канве общекремлевского нарратива. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, глава РФ Владимир Путин настаивает на том, что Украина — ненастоящая страна, но при этом дают отпор настоящие страны.

Бернса заявил, что Путин просчитался, когда планировал молниеносной атакой захватить Киев, и ошибется вновь. По последним оценкам американской разведки, за без малого пять месяцев войны в Украине погибли порядка 15 тыс. российских военных и около 45 тыс. получили ранения. Украине потеряла немного меньше.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев угрожает ядерным оружием за Крым, в случае если украинские военные решат нанести удар по российским базам на полуострове. Экс-президент РФ также высказался о том, что Вашингтон с Лондоном развели Евросоюз как наперсточники.