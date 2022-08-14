США и Саудовская Аравия начали совместные военные учения на побережье Красного моря

Учения продлятся около месяца. Главной их задачей будет отработка тактики и согласование логистики военных действий с участием вооруженных сил королевства и Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия начали совместные военные учения Native Fury 2022 в районе саудовского портового города Янбу на побережье Красного моря. Об этом информирует агентство Maan.

Как уточняют арабские журналисты, в учениях, которые продлятся около месяца, принимают участие вооруженные силы королевства и морская пехота США.

"Native Fury 22 имеет жизненно важное значение для укрепления давних отношений Соединенных Штатов с вооруженными силами Саудовской Аравии. Учения улучшат комбинированную тактику, морской потенциал и поспособствуют долгосрочной региональной стабильности", – прокомментировала начало учений пресс-служба Центрального командования военно-морских сил США в Twitter.

Как говорится на официальном сайте Центрального командования, Native Fury-22 – это уже восьмая итерация учений, которые проводятся раз в два года.

По информации агентства Anadolu, на церемонии открытия учений присутствовали командующий силами Западного региона Саудовской Аравии Ахмед ад-Дебис, командующий Центральным командованием ВМС США Пол Джозеф Рок, а также старшие офицеры и военные чины двух государств.

Город Янбу является главным торговым и транспортным портом западного побережья королевства. Здесь также расположена военно-морская база.

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