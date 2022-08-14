США та Саудівська Аравія розпочали спільні військові навчання на узбережжі Червоного моря

Навчання триватимуть близько місяця. Головним їх завданням буде відпрацювання тактики та узгодження логістики військових дій за участю збройних сил королівства та Сполучених Штатів.

Сполучені Штати та Саудівська Аравія розпочали спільні військові навчання Native Fury 2022 у районі саудівського портового міста Янбу на узбережжі Червоного моря. Про це повідомляє агентство Maan.

Як уточнюють арабські журналісти, у навчаннях, які триватимуть близько місяця, беруть участь збройні сили королівства та морська піхота США.

"Native Fury 22 має життєво важливе значення для зміцнення давніх відносин Сполучених Штатів із збройними силами Саудівської Аравії. Навчання покращать комбіновану тактику, морський потенціал і сприяють довгостроковій регіональній стабільності", — прокоментувала початок навчань прес-служба Центрального командування військово-морських сил США .

На офіційному сайті Центрального командування зазначається, що Native Fury-22 – це вже восьма ітерація навчань, які проводяться раз на два роки.

За інформацією агентства Anadolu, на церемонії відкриття навчань були присутні командувач сил Західного регіону Саудівської Аравії Ахмед ад-Дебіс, командувач Центральним командуванням ВМС США Пол Джозеф Рок, а також старші офіцери та військові чини двох держав.

Місто Янбу є головним торговим та транспортним портом західного узбережжя королівства. Тут також розташована військово-морська база.

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