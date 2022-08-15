Сорвали попытку прорыва: бойцы ВСУ показали кадры с поля боя с ВС РФ (видео)

Украинские военные ударили по вражеским войскам, когда те собрали силы на площади накопления. В результате чего планы россиян были сорваны, а дальнейшие попытки маневра ВС РФ не совершали. Однако место съемки не указывается.

Украинские бойцы Сил специальных операций сорвали попытки прорыва российской армии в одном из районов исполнения заданий. Соответствующие кадры с поля боя ССО ВСУ показали в Telegram.

Сообщается, что когда российские военные сформировали ударно-разведывательную группировку для наступления, бойцы ВСУ уже выдвинулись перехватывать противника. Главной целью для украинской армии было не дать ВС РФ развернуться в боевые порядки для дальнейшего маневра в сторону позиций сил обороны. Однако место съемки не указывается.

Украинские военные ударили по вражеским войскам, когда те собрали силы на площади накопления. В результате чего планы россиян были сорваны, а дальнейшие попытки маневра ВС РФ не совершали. Вместо этого оккупанты собирали своих раненых и погибших.

Напомним, 15 августа в Генштабе рассказали, что украинская авиация нанесла удары по позициям армии РФ. В результате чего было уничтожено свыше 15 единиц бронетехники врага и десятки солдат.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ВС РФ хаотично отступили после неудачных попыток штурма позиций армии Украины. Россияне пытались наступать сразу по нескольким направлениям, однако штурм завершался потерями и отходом.