Зірвали спробу прориву: бійці ЗСУ показали кадри з поля бою з ЗС РФ (відео)

Українські військові вдарили по ворожих військах, коли ті зібрали сили на площі накопичення. Внаслідок чого плани росіян були зірвані, а подальших спроб маневру ЗС РФ не робили. Однак, місце зйомки не вказується.

Українські бійці сил спеціальних операцій зірвали спроби прориву російської армії в одному з районів виконання завдань. Відповідні кадри з поля бою ССО ЗСУ показали в Telegram.

Повідомляється, що коли російські військові сформували ударно-розвідувальне угруповання для наступу, бійці ЗСУ вже висунулися перехоплювати супротивника. Головною метою для української армії було не дати ЗС РФ розвернутися до бойових порядків для подальшого маневру у бік позицій сил оборони. Однак, місце зйомки не вказується.

Українські військові вдарили по ворожих військах, коли ті зібрали сили на площі накопичення. Внаслідок чого плани росіян були зірвані, а подальших спроб маневру ЗС РФ не робили. Натомість окупанти збирали своїх поранених та загиблих.

Нагадаємо, 15 серпня в Генштабі розповіли, що українська авіація завдала ударів по позиціях армії РФ. Внаслідок чого було знищено понад 15 одиниць бронетехніки ворога та десятки солдатів.

Крім того, у відомстві повідомили, що ЗС РФ хаотично відступили після невдалих спроб штурму позицій армії України. Росіяни намагалися наступати відразу по декільком напрямкам, проте штурм завершувався втратами та відходом.