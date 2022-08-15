Українська авіація завдала удару по позиціях ЗС РФ: знищено понад 10 БМП, – Генштаб

Завдяки прикриттю винищувачів, штурмовики та бомбардувальники завдали кількох ударів по російським військовим об'єктам.

Українська бойова авіація завдала ударів по позицію російських військ, знищивши понад 15 одиниць бронетехніки ворога та десятки солдатів. Про це повідомляє Генштаб у Фейсбуці.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили близько 15 БМП військ РФ. Прикривали групу винищувачів. Завдяки їхньому прикриттю військові завдали ударів по взводних і ротних опорних пунктах ворога. Також під вогонь потрапила танкова колона на марші та позиції реактивних систем залпового вогню. ЗСУ завдали ударів по переправах і накопиченню живої сили російських військ.

"Українські захисники не втомилися захищати Україну від російської орди", — резюмували у Генштабі.

Су-24М — фронтовий бомбардувальник, який перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема й України. Він здатний розвивати швидкість до 2500 км/год, а максимальна злітна вага перевищує 10 тонн.

Нагадаємо, ЗМІ підрахували, що ЗС РФ могли втратити авіації на суму від 650 до 850 млн. доларів після вибухів у Саках. На аеродромі стояли винищувачі Су-30, розвідники Су-24 та гелікоптери.

Також повідомлялося, що наступні два тижні на Херсонщині будуть вирішальними. Війська РФ різко активізували авіацію на тлі повідомлень про український контрнаступ.