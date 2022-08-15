Украинская авиация нанесла удар по позициям ВС РФ: уничтожено свыше 10 БМП, – Генштаб

Благодаря прикрытию истребителей, штурмовики и бомбардировщики нанесли несколько ударов по российским военным объектам.

Украинская боевая авиация нанесла удары по позиция российских войск, уничтожив свыше 15 единиц бронетехники врага и десятки солдат. Об этом сообщает Генштаб в Фейсбуке.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили около 15 БМП войск РФ. Прикрывали группу самолетов истребители. Благодаря их прикрытию военные нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам врага. Также под огонь попала танковая колонна на марше и позиции реактивных систем залпового огня. ВСУ нанесли удары по переправам и скоплению живой силы российских войск.

"Украинские защитники не устали защищать Украины от российской орды", — резюмировали в Генштабе.

Су-24М — это фронтовой бомбардировщик, который состоит на вооружении многих стран, в том числе и Украины. Он способен развивать скорость до 2500 км/ч, а максимальный взлетный вес превышает 10 тонн.

Напомним, СМИ подсчитали, что ВС РФ могли потерять авиации на сумму от 650 до 850 млн долларов после взрывов в Саках. На аэродроме стояли истребители Су-30, разведчики Су-24 и вертолеты.

Также сообщалось, что следующие две недели на Херсонщине будут решающими. Войска РФ резко активизировали авиацию на фоне сообщений об украинском контрнаступлении.