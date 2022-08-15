Британский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство РФ, – росСМИ

Как заявили в Минобороны РФ, на перехват самолета вылетел МиГ-31. Все произошло в акватории Баренцова моря.

В районе мыса Святой Нос в акватории Баренцева моря британский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Заявляется, что для перехвата самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-31, чтобы "вытеснить самолет за пределы территории РФ". Об инциденте сообщили в Минобороны России.

Изданию заявили, что действия самолета является провокацией и стопроцентной угрозой для РФ. В телеграм-каналах публикуют скриншот с самолетом RC-135, который действительно шел по маршруту к мысу.

[ + – ] Маршрут британского самолета

В Минобороны Великобритании на момент написания новости никак не отреагировали на сообщения российского Минобороны.

Мыс Святого Носа находится на восточном побережьи Кольского полуострова. Он разделяет собой Баренцевом и Белое моря, а также Мурманский и Терский берега.

Напомним, Новая Зеландия присоединилась к обучению украинских военных в Великобритании. Туда направили 120 бойцов для передачи навыков основам ведения боевых действий.