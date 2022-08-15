Британський літак-розвідник порушив повітряний простір РФ, — росЗМІ

Як заявили в Міноборони РФ, на перехоплення літака вилетів МіГ-31. Все сталося в акваторії Баренцового моря.

Поблизу мису Святий Ніс в акваторії Баренцевого моря британський літак-розвідник порушив повітряний простір РФ. Про це повідомляє "РИА Новости".

Заявляється, що для перехоплення літака у повітря було піднято винищувач МіГ-31, щоб "витіснити літак за межі території РФ". Про інцидент повідомили у Міноборони Росії.

Видання заявило, що дії літака є провокацією та стовідсотковою загрозою для РФ. У телеграм-каналах публікують скріншот із літаком RC-135, який справді йшов маршрутом до мису.

[ + – ] Маршрут британського літака

У Міноборони Великобританії на час написання новини ніяк не відреагували на повідомлення російського Міноборони.

Мис Святого Носа знаходиться на східному узбережжі Кольського півострова. Він поділяє собою Баренцеве і Біле моря, а також Мурманський і Терський береги.

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