ВСУ отбили наступление ВС РФ на юге и востоке, еще на двух направлениях идут бои, — Генштаб

На Донецком направлении российские военные сосредоточились на наступлении и штурме в сторону Авдеевки, Бахмута и Краматорска. На юге оккупанты наступали на Южнобужском направлении, однако понесли большие потери и отошли.

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск на нескольких направлениях на востоке и юге страны, ВС РФ отошли с потерями. Однако еще на двух направлениях продолжаются бои. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

В ведомстве отмечают, что Россия продолжает сосредотачивать силы для полного захвата Донецкой и Луганской областей, а также пытается удержать захваченные районы в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, оккупанты создали условия для наступления на отдельных направлениях.

На Харьковском направлении российские войска совершали огневое поражение по населенным пунктам: Однородовка, Дементиевка, Питомник, Петровка, Верхний Салтов и другие. Кроме того, ВС РФ совершали авиаудары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки, а также дистанционно минировали местность недалеко от поселков Победа и Украинка.

На Славянском направлении армия РФ использовала танки, ствольную и реактивную артиллерии для огневого влияния вблизи Краснополья, Грушевахи, Мазановки, Долины и других. Также недалеко Мазановки россияне пошли в наступление, однако их попытки провалились и оккупанты отошли.

На Донецком направлении российские военные сосредоточились на наступлении и штурме в сторону Авдеевки, Бахмута и Краматорска.

На Краматорском направлении ВС РФ нанесли удары с помощью ствольной и реактивной артиллерии в районе Краматорска, Григоровки, Роздоловки и других поселков. Возле Ивано-Дарьевки с помощью авиации россияне пытались вести штурм, однако понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении российские войска пытались наступать и штурмовать позиции ВСУ в районе Соледара, Зайцевого и Майорска, однако бои закончились потерями для армии РФ и они отступили. Кроме того, ВС РФ обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру Соледара, Констянтиновки, Майорска.

На Авдеевском направлении армия противника вела наступление в районе Новельского, боевые действия продолжаются. Кроме того, ВС РФ обстреливали с помощью артиллерии и авиации населенные пункты.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы обстрелы артиллерией Угледара, Павловки, Камянского и других населенных пунктов. Также россияне нанесли авиаудары возле Новоандреевки, Павловки, и Полтавки и наступают недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении российские войска пытаются не допустить продвижение подразделений ВСУ и ведут воздушную разведку с помощью беспилотников. Кроме того, ВС РФ пытались наступать в районе Новогригоровки, однако понесли большие потери и отошли.

Оккупанты продолжают обстреливать с помощью артиллерии украинские поселки, также нанесли авиаудары в районе Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового.

Напомним, 16 августа в ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 10 авиаударов по позициям российских войск на востоке и юге Украины. Под удар попали танковые колоны россиян, РСЗО, бронированная техника, а также полевые склады с топливо-смазочными материалами и боеприпасами.

В Институте изучения войны отмечали, что в рядах мобилизированных в ОРДЛО мужчин произошел раскол. Они пожаловались на изнурительные темпы наступления и отказались участвовать в боевых действиях в Донецкой области.